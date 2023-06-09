بوريل: "كلّ المؤشرات" تدل على أنّ روسيا مسؤولة عن تفجير السد الأوكراني

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة انّ "كلّ المؤشرات تدل على ما يبدو" إلى أنّ روسيا كانت وراء تدمير سد كاخوفكا، الذي تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأن استهدافه.





وقال للتلفزيون الإسباني العام "السد لم يُقصف. دُمّر بالمتفجّرات التي نُصبت في المناطق التي توجد فيها توربينات. هذه المنطقة تحت السيطرة الروسية".





وتابع "لم أكن في المكان لمعرفة من فعل ذلك. ولكن كل المؤشرات تدل على أنّه إذا حدث الأمر في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية، فمن الصعب أن تكون جهة أخرى" مسؤولة عنه.





وقال جوزيب بوريل "في كل الأحوال، فإنّ العواقب بالنسبة لأوكرانيا رهيبة، من جميع وجهات النظر: من وجهة نظر إنسانية بالنسبة إلى النازحين، ومن وجهة نظر بيئية لأنّ تدمير (السد) سيؤدي إلى كارثة بيئية".