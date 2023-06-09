روسيا تعلن "صد" هجمات أوكرانية عدة على الجبهة الجنوبية

أعلن الجيش الروسي اليوم، صد هجمات عدة على جبهة جنوب أوكرانيا، حيث ازدادت حدة القتال هذا الأسبوع في ظل توقعات بعملية عسكرية أوكرانية كبيرة.



وقال الجيش الروسي: "خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا".

وأشار الى أنه تم صد هذه التحركات بشكل "حازم" من قبل القوات الروسية والطيران.