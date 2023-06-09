آيسلندا تعلن تعليق عمل سفارتها في روسيا في آب

أعلنت آيسلندا أنها ستعلّق العمل في سفارتها في روسيا اعتبارا من الأول من آب لتكون أول دولة تقوم بهذه الخطوة، فيما طلبت من روسيا الحد من عملياتها في ريكيافيك.



وقال وزير الخارجية ثورديس غيلفادوتير: إن "الوضع الحالي بكل بساطة يجعل تشغيل الخدمة الخارجية الصغيرة لآيسلندا سفارة في روسيا أمرا غير قابل للتطبيق".