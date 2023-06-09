محكمة العدل الدولية تسمح لحلفاء أوكرانيا بالانضمام إلى الدعوى ضد الغزو الروسي

سمحت محكمة العدل الدولية الجمعة لحلفاء أوكرانيا الغربيين بدعم دعوى رفعتها كييف العام الماضي أمام أعلى محكمة أممية تحض على وقف الغزو الروسي.



وأفادت المحكمة بأنها "تستنتج بأن إعلانات التدخل التي تم تقديمها في هذه القضية.. مسموح بها"، وبذلك سمحت لـ32 دولة بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بتأييد القضية، لكن ليس الولايات المتحدة.