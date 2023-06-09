معهد الزلازل النروجي: رصد انفجار تزامن مع الدمار في السد الأوكراني

رصد معهد الزلازل النروجي نورسار "انفجارا" في منطقة سد كاخوفكا الأوكراني لحظة تدميره الثلاثاء، على ما أفاد مسؤولون فيه الجمعة.





وهذا الإعلان الذي لا يعزى إليه سبب الانفجار، يعزز فرضية أن سد كاخوفكا لتوليد الطاقة الواقع في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية، لم ينفجر نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال أشهر من القصف العنيف.

