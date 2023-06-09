بوتين يعلن بدء نشر أسلحة نووية في بيلاروس في تموز

اعلن الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة أن روسيا ستباشر نشر رؤوس نووية في بيلاروس في تموز، في تصريح يتنافى مع ما سبق أن اعلنه حليفه الكسندر لوكاشنكو الشهر الفائت لجهة أن هذه العملية بدأت فعلا.





وقال بوتين خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي لوكاشنكو في سوتشي "كما تعلمون، سيتم في السابع او الثامن من تموز انجاز نقل المنشآت التي تستقبل الاسلحة النووية، وسنتخذ فورا الاجراءات المتصلة بنشر الاسلحة المعنية على أراضيكم".





واضاف الرئيس الروسي خلال هذه الجلسة التي نقل جزء منها مباشرة على التلفزيون "كل شيء يتم بحسب الخطة".





وعليه، من المقرر ان يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الاطلسي المزمع عقدها يومي 11 و12 تموز في ليتوانيا المحاذية لبيلاروس والتي ستبحث ترشيح اوكرانيا للانضمام الى الحلف.