محادثات بين رئيسي الأركان الروسي والصيني

دعا رئيس أركان الجيش الروسي وقائد العمليات في اوكرانيا الجنرال فاليري غيراسيموف الجمعة الى تعزيز الشراكة العسكرية مع الصين خلال مباحثات مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشينلي.





وقال غيراسيموف في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية "انا واثق بأن محادثات اليوم ستساهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع".





واضاف خلال هذه المحادثات التي جرت عبر تقنية الفيديو أن "تنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية على الساحة الدولية يؤدي الى استقرار الوضع في العالم".