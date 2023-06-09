البيت الأبيض: روسيا ستكون قادرة على إنتاج مسيّرات إيرانية على أراضيها العام المقبل

كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الجمعة، أن روسيا "تتلقى مواد من إيران لبناء مصنع للطائرات المسيّرة" على أراضيها، لافتا الى أن المنشأة "قد تتمكن من العمل بطاقتها كاملة مطلع العام المقبل".



وعرضت الحكومة الأميركية صورة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية للموقع الذي تم اختياره بحسب معلوماتها لإنشاء المصنع في منطقة ألابوغا الاقتصادية الخاصة، على مسافة نحو 900 كيلومتر شرق موسكو.