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السويد مستعدة لاستقبال جنود من الناتو حتى قبل انضمامها للحلف

أخبار دولية
2023-06-09 | 10:45
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السويد مستعدة لاستقبال جنود من الناتو حتى قبل انضمامها للحلف
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السويد مستعدة لاستقبال جنود من الناتو حتى قبل انضمامها للحلف

رئيس الوزراء: السويد مستعدة لاستقبال قواعد موقتة للناتو على أراضيها

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن السويد التي يتعثر انضمامها حاليا لحلف الأطلسي (ناتو) مستعدة لاستقبال قواعد موقتة للناتو على أراضيها حتى قبل أن تصبح عضوا كامل العضوية. 
      
وكتب رئيس الوزراء السويدي المحافظ في مقال وقعه بالاشتراك مع وزير الدفاع بال جونسون في صحيفة داغينز نيهتر: "قررت الحكومة أن الجيش يمكنه اتخاذ استعدادات مع الدول الأعضاء في الناتو ومع الحلف لتيسير العمليات المشتركة في المستقبل". 
      
وأضافا: "يمكن أن تشمل هذه الاستعدادات التمركز الموقت للعتاد والأفراد الأجانب على الأراضي السويدية. ... القرار يرسل إشارة واضحة إلى روسيا ويعزز دفاع السويد". 
     
وسيكون وجود قوات الناتو بمثابة رادع ضد أي أعمال روسية محتملة عبر بحر البلطيق. 
      
ودُعيت السويد للانضمام إلى الناتو منذ حزيران 2022 لكن تركيا والمجر عرقلتا ذلك. ولا تستفيد سوى الدول كاملة العضوية من بند الدفاع الجماعي في المادة 5 لحلف الناتو والذي بموجبه يعتبر الهجوم على أي عضو هجوما على الجميع. 
      
ولم يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ إعادة انتخابه في أواخر أيار إن كان يعتزم الموافقة على طلب السويد فيما تضغط الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة على أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر، وتصر على أن ستوكهولم أوفت بشرط أنقرة المتعلق بقمع الحركات الكردية المعارضة مثل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيًا". 
      
لكن تركيا طلبت أيضا من ستوكهولم تسليمها عشرات النشطاء الذين يعيشون في السويد في حين تصر السويد على أن الأمر بيد القضاء.

أخبار دولية

السويد

جنود

الناتو

أولف كريسترسون

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