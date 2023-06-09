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بكين تندد بواشنطن بعد التقارير بشأن "قاعدة التجسس" في كوبا
أخبار دولية
2023-06-09 | 10:58
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بكين تندد بواشنطن بعد التقارير بشأن "قاعدة التجسس" في كوبا
الصين تحذّر الولايات المتحدة الجمعة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية"
حذّرت الصين الولايات المتحدة الجمعة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردا على تقارير أفادت بأن بكين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا، قبالة السواحل الأميركية.
ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.
ولدى سؤاله عن القاعدة المفترضة في إيجاز صحافي دوري، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "لا علم" لديه بالأمر قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا.
وأضاف: "كما نعرف جميعا، يعد نشر الشائعات والافتراءات تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى".
ولفت الى أن "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديمقراطية وإلغاء فورا الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا".
وأشارت التقارير إلى أن قاعدة التجسس الصينية ستكون قادرة على التنصت على الاتصالات عبر أجزاء واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة.
وتأتي التطورات بينما يعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع الحضور الأمني للبلاد بشكل سريع في أنحاء العالم.
ومن شأن قاعدة في كوبا الواقعة على بعد 150 كلم قبالة أقصى جنوب فلوريدا أن تمثّل التحدي المباشر الأبرز حتى الآن للولايات المتحدة القارية.
وأقام الاتحاد السوفياتي سابقا منشآت تجسس في كوبا الشيوعية لمراقبة الولايات المتحدة.
لكن عام 1962، عندما تحرّكت موسكو لنشر صواريخها النووية في كوبا، أعلنت الولايات المتحدة حصارا على الجزيرة في أزمة هددت بإشعال حرب بين القوتين، إلى أن تراجعت موسكو.
ونقلت واشنطن بعد ذلك صواريخها ذات القدرات النووية من تركيا التي رأى فيها السوفيات تهديدا لهم.
وفي وقت سابق هذا العام، أرسلت الصين ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس على ارتفاع عال عبر الولايات المتحدة حلق من الغرب إلى الشرق فوق منشآت عسكرية حساسة قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية.
أخبار دولية
الصين
الولايات المتحدة
كوبا
قاعدة التجسس
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