الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بكين تندد بواشنطن بعد التقارير بشأن "قاعدة التجسس" في كوبا

أخبار دولية
2023-06-09 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكين تندد بواشنطن بعد التقارير بشأن &quot;قاعدة التجسس&quot; في كوبا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بكين تندد بواشنطن بعد التقارير بشأن "قاعدة التجسس" في كوبا

الصين تحذّر الولايات المتحدة الجمعة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية"

حذّرت الصين الولايات المتحدة الجمعة من "التدخل في شؤون كوبا الداخلية" ردا على تقارير أفادت بأن بكين تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا، قبالة السواحل الأميركية.
      
ووصفت هافانا التقارير المبنية على تصريحات أدلى بها مسؤولون أميركيون لم تُكشف هوياتهم لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّها "كاذبة ولا أساس لها"، بينما اعتبر البيت الأبيض أنها غير دقيقة.
     
ولدى سؤاله عن القاعدة المفترضة في إيجاز صحافي دوري، قال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين إن "لا علم" لديه بالأمر قبل أن ينتقد سياسة الولايات المتحدة حيال كوبا.
      
وأضاف: "كما نعرف جميعا، يعد نشر الشائعات والافتراءات تكتيكا شائعا تتبعه الولايات المتحدة التي تملك براءة اختراع في التدخل بشكل متعمد في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى". 
     
ولفت الى أن "على الولايات المتحدة التأمل في نفسها ووقف التدخل في الشؤون الداخلية لكوبا تحت شعار الحرية والديمقراطية وإلغاء فورا الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا". 
     
وأشارت التقارير إلى أن قاعدة التجسس الصينية ستكون قادرة على التنصت على الاتصالات عبر أجزاء واسعة من جنوب شرق الولايات المتحدة.
      
وتأتي التطورات بينما يعمل الرئيس الصيني شي جينبينغ على توسيع الحضور الأمني للبلاد بشكل سريع في أنحاء العالم.
     
ومن شأن قاعدة في كوبا الواقعة على بعد 150 كلم قبالة أقصى جنوب فلوريدا أن تمثّل التحدي المباشر الأبرز حتى الآن للولايات المتحدة القارية.
      
وأقام الاتحاد السوفياتي سابقا منشآت تجسس في كوبا الشيوعية لمراقبة الولايات المتحدة.
      
لكن عام 1962، عندما تحرّكت موسكو لنشر صواريخها النووية في كوبا، أعلنت الولايات المتحدة حصارا على الجزيرة في أزمة هددت بإشعال حرب بين القوتين، إلى أن تراجعت موسكو. 
     
ونقلت واشنطن بعد ذلك صواريخها ذات القدرات النووية من تركيا التي رأى فيها السوفيات تهديدا لهم. 
     
وفي وقت سابق هذا العام، أرسلت الصين ما قالت واشنطن إنه منطاد تجسس على ارتفاع عال عبر الولايات المتحدة حلق من الغرب إلى الشرق فوق منشآت عسكرية حساسة قبل أن تسقطه مقاتلة أميركية.
 

أخبار دولية

الصين

الولايات المتحدة

كوبا

قاعدة التجسس

LBCI التالي
وزير الاقتصاد الفرنسي: الطاقة النووية "خط أحمر" و"لن تكون قابلة للتفاوض"
الوكالة الذرية: مياه سد كاخوفكا لا تزال تستخدم لتبريد محطة زابوريجيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:26

هافانا تصف تقارير حول إنشاء الصين قاعدة تجسس في كوبا بأنها "كاذبة"

LBCI
أخبار دولية
16:19

البيت الأبيض ينفي صحة تقارير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

LBCI
أخبار دولية
2023-06-08

البنتاغون يرفض التعليق على تقرير بشأن إنشاء الصين قاعدة في كوبا

LBCI
أخبار دولية
2023-06-01

بدء محاكمة في الولايات المتحدة بشأن محاولة الصين إعادة مواطنين قسرا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:38

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية "تنطبق على الجميع"

LBCI
أخبار دولية
14:36

بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

LBCI
أخبار دولية
14:32

هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

LBCI
أخبار دولية
14:24

تسليم "أسرى حرب" أوكرانيين إلى المجر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:13

"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-24

Netflix تخفض أسعارها في أكثر من 30 دولة

LBCI
آخر الأخبار
2022-12-08

نديم الجميل للـLBCI: حان الوقت لكسر المعادلة القائمة اليوم وما حصل بين حزب الله والتيار هو أمر تكتيكي وباسيل يعتبر نفسه الضحية اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-09

قوانين مكافحة الفساد في كتاب للهيئة الوطنية.. لكن العبرة في التنفيذ..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان على "طريق التنمية" في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات

LBCI
سيدات الملاعب
13:35

في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
اقتصاد
05:26

وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات

LBCI
خبر كاذب
05:47

ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟

LBCI
فنّ
06:07

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
منوعات
02:13

"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
01:42

عائلة الضحيتين في جزين تترك للقضاء التحقيق في الجريمة

LBCI
خبر عاجل
04:26

لقاء يجمع بري في عين التينة مع الوفد البطريركي الماروني الذي يضم ّ المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمّار

LBCI
صحف اليوم
00:02

عون للأسد: ترشيح أزعور ليس لايصاله للرئاسة (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More