بوتين يؤكد فشل الهجوم الأوكراني المضاد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر "بدأ" على الجبهة، لكن قوات كييف لم تتمكن من "تحقيق أهدافها".وقال بوتين في فيديو بثه على تلغرام مراسل للتلفزيون الروسي العام "يمكننا أن نؤكد تماما ان هذا الهجوم بدأ"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".