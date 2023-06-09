واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار

واشنطن تعلن مساعدة عسكرية جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار



اعلنت الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل خصوصا معدات للدفاع الجوية وذخائر بقيمة تناهز ملياري دولار.



وقال البنتاغون في بيان إن هذا الامر "يظهر الالتزام المستمر من اجل القدرات القصيرة المدى لاوكرانيا والقدرات الدائمة للقوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن اراضيها والقتال ضد العدوان الروسي على المدى البعيد".

