بوتين: أوكرانيا لا تزال تملك قدرات هجومية رغم إخفاقاتها العسكرية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن أوكرانيا لا تزال تملك "قدرات هجومية" رغم فشل هجومها المضاد حتى الآن، بحسب قوله.



وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون إن "كل محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت، لكن نظام كييف لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكدا أن الرد الروسي "سيستند الى هذه الخلاصة".