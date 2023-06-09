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انفجار ذخائر في الصومال... ومقتل 22 شخصا
أخبار دولية
2023-06-09 | 13:02
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انفجار ذخائر في الصومال... ومقتل 22 شخصا
مقتل 22 شخصا بينهم طفلان في انفجار ذخائر في الصومال
قتل 22 شخصا بينهم طفلان في انفجار ذخائر في الصومال على بعد حوالى 120 كيلومترا جنوب العاصمة مقديشو، بحسب ما أعلن نائب مفوض المنطقة الجمعة.
وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحافي: "وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون" غير منفجرة.
أخبار دولية
انفجار
ذخائر
الصومال
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