غوتيريش يبقي موفده الى السودان رغم إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه"

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصا "غير مرغوب فيه" "يتنافى" ومبادىء الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه"، لافتا الى أن صفة الالماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".



وقال ستيفان دوجاريك إن "صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الامين العام كما عبر عنه أمام مجلس الامن الاسبوع الفائت"، في إشارة الى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها انطونيو غوتيريش تكرارا حيال موفده الى السودان.