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مقتل جندي من قوة حفظ السلام وإصابة ثمانية بهجوم في مالي
أخبار دولية
2023-06-09 | 14:16
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مقتل جندي من قوة حفظ السلام وإصابة ثمانية بهجوم في مالي
قتل جندي من قوة حفظ السلام في مالي واصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة في هجوم قرب تمبكتو شمال البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وقالت مينوسما في بيان إن دورية "تعرضت لهجوم معقد" قرب بلدة بير حيث انفجرت "عبوة ناسفة قبل تعرضها لإطلاق نار مباشر".
وأضافت: "قتل جندي أممي واصيب ثمانية آخرون بجروح بالغة".
وأوضح مسؤول أممي أن الجنود المذكورين ينتمون الى كتيبة بوركينا فاسو.
وقال البيان ان رئيس مينوسما "يدين بشدة هذا العمل الجبان ضد دوريتنا"، لافتا الى أن "هذه الخسارة المأسوية هي تذكير وحشي بالاخطار التي يواجهها جنودنا لحفظ السلام في وقت يعملون من دون كلل لجلب الاستقرار والسلام للشعب المالي".
وتعاني مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ بدء تمردين انفصالي وجهادي في شمال البلاد في 2012.
واتسع عنف المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفر عن آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين وتسبب بنزوح مئات الآلاف.
وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى خسائر في العالم خلال السنوات الماضية. فمنذ إنشائها عام 2013، قتل 186 من عناصرها في أعمال عدائية.
أخبار دولية
هجوم
مالي
الأمم المتحدة
قوة حفظ السلام
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