في قضية أرشيف البيت الأبيض... توجيه 37 تهمة الى ترامب!

وُجّهت 37 تهمة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"عرقلة العدالة" في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة.



كذلك، اتُهم الرئيس الجمهوري السابق الذي أخذ صناديق من الملفات لدى مغادرته واشنطن بالإدلاء بشهادات كاذبة، والاتفاق مع مساعده والت ناوتا على إخفاء وثائق يطلبها مكتب التحقيقات الفدرالي.