هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

هاجم اسلاميون متطرفون من حركة الشباب الجمعة فندقا في العاصمة الصومالية مقديشو، وفق ما أفادت الحكومة وشهود أشاروا الى وقوع انفجارات وسماع إطلاق نار.



وأورد بيان للحكومة أن الشباب هاجموا "فندقا على شاطىء الليدو"، كاشفا أن "قوات الامن انقذت العديد من الاشخاص من المبنى والعملية لا تزال مستمرة".