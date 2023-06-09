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بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

أخبار دولية
2023-06-09 | 14:36
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بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب
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بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لم يجر أي اتصال بوزير العدل ميريك غارلاند بشأن لائحة الاتهام التاريخية التي صدرت بحق سلفه دونالد ترامب في قضية وثائق سرية احتفظ بها الأخير.
      
ورد الرئيس الأميركي على سؤال مراسل عن هذا الأمر، قائلاً: "لم أتحدث معه على الإطلاق ولن أتحدث معه. وليس لدي أي تعليق على ذلك". 
      
ويتهم أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، جو بايدن بالتلاعب بالعدالة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024 والتي يمكن أن تشهد مواجهة جديدة بين الرجلين.

أخبار دولية

بايدن

ترامب

وثائق سرية

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