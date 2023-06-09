المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية "تنطبق على الجميع"

اكد المدعي الفدرالي الخاص جاك سميث أن القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع"، وذلك بعد نشر 37 اتهاما تستهدف الرئيس السابق دونالد ترامب أبرزها تعريض "الامن القومي" للخطر.واوضح المدعي في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".ووجه القضاء الفدرالي اتهامات الى ترامب في كيفية تعامله مع أرشيف البيت الابيض، ما يشكل سابقة بالنسبة الى رئيس أميركي سابق.