الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"قراصنة" حاولوا خطف سفينة تركية قبالة السواحل الإيطالية

أخبار دولية
2023-06-09 | 17:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;قراصنة&quot; حاولوا خطف سفينة تركية قبالة السواحل الإيطالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"قراصنة" حاولوا خطف سفينة تركية قبالة السواحل الإيطالية

"قراصنة" حاولوا خطف سفينة تركية قبالة السواحل الإيطالية

حاول "قراصنة" يُرجح أنهم مهاجرون أن يخطفوا قبالة سواحل نابولي سفينة تركية كانت في طريقها إلى فرنسا، ما استدعى تدخل القوات الخاصة الإيطالية، بحسب ما أكدت وزارة الدفاع في إيطاليا. 
      
وقال وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو للصحافة "هناك عملية جارية على متن سفينة صعد إليها قراصنة... استخدموا أسلحة مثل الخناجر" لتهديد الطاقم. 
     
وأكدت كالة الأنباء الإيطالية "انسا" أنّ عدداً غير محدد من الأشخاص هدّد أفراد الطاقم قبالة سواحل نابولي، واحتجزوهم في قمرة القيادة. وعلى الأثر "انحرفت السفينة بوضوح عن مسارها".
      
وهاجمت القوات الخاصة المجوقلة في البحرية الإيطالية السفينة واعتقلت بعض المهاجمين، لكن عمليات التفتيش على متنها تتواصل للعثور على شركاء لهم. 
      
وأفادت صحيفة "لا ريبوبليكا" اليومية من جهتها بأن 16 من أفراد الطاقم أصبحوا في مكان آمن، إضافة إلى ثلاثة "ركاب"، بينما "تحصن" بعض القراصنة "في الجزء السفلي" من السفينة.
      
وبقي الوضع ملتبساً مساء لكن مصدراً حكومياً قال لوكالة فرانس برس إن القوات الخاصة الإيطالية استعادت السيطرة على السفينة، ونقلت الطاقم إلى بر الأمان.  
     
وأكد موقع "مارين ترافيك" المتخصص في رصد حركة الملاحة البحرية مساء الجمعة أنّ السفينة موجودة في ميناء نابولي.
 
ورجحت "لا ريبوبليكا" أن يكون المهاجمون وعددهم نحو خمسة عشر مهاجرين راغبين في الوصول إلى أوروبا، وصعدوا على متن السفينة خلسة في تركيا قبل أن يكتشف أفراد الطاقم أمرهم. 
      
وقال مصدر حكومي اتصلت به فرانس برس إن المهاجمين قد يكونون من المهاجرين، لكن لم تتسن على الفور معرفة مكان صعودهم على متن السفينة أو توقيته. 
      
والسفينة "غالاتا سيوايز" ترفع علم تركيا، وكانت أبحرت من توبكولار في تركيا في السابع من حزيران متجهة الى سيت في جنوب فرنسا على أن تصل إليها السبت، وفق الإعلام الإيطالي. وتضم طاقما من 22 شخصا.
      
وشاركت مروحيتان تابعتان للبحرية الإيطالية في العملية بالإضافة إلى خفر السواحل وشرطة الجمارك.
      
وتواصلت السلطات التركية مع السلطات الإيطالية بعدما تلقت إخطاراً من قبطان السفينة. 
     
وهنأ نائب رئيس مجلس النواب جيوريو مولي القوات التي عملت على "تأمين سفينة تركية تبحر في المياه الإقليمية الإيطالية بعدما حوّلتها مجموعة مسلحين عن مسارها".
 


            
 

آخر الأخبار

أخبار دولية

قراصنة

خطف

سفينة تركية

السواحل الإيطالية

LBCI التالي
خمسة قتلى و13 مفقودا في الفيضانات الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا
إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في مدينة فورونيج في جنوب روسيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-05-03

قراصنة يخطفون قبطان سفينة روسيا ومعاونيه الجورجيين قبالة سواحل الغابون

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-08

عويدات أحال ملف خطف السعودي المطيري على القضاء العسكري

LBCI
أخبار دولية
2023-06-07

جهاديون يخطفون 30 راعياً في شمال شرق نيجيريا ويطلبون فدية مالية لإطلاقهم

LBCI
آخر الأخبار
2023-06-04

ميشال ضاهر لـ الاحد مع ماريو: لست أرى لا فرنجية ولا أزعور رئيسًا للجمهورية ومرشحي الاساسي جوزيف عون واعتبر أن هناك توافقًا دوليًا حول اسم جوزيف عون وعملية خطف المواطن السعودي أتت بعد تحديد موعد زيارة السفير السعودي لقائد الجيش

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:15

رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن استقالته من البرلمان

LBCI
أخبار دولية
15:38

المدعي الخاص بعد اتهام ترامب: القوانين الأميركية "تنطبق على الجميع"

LBCI
أخبار دولية
14:36

بايدن ينفي إجراء أي اتصال مع وزارة العدل حول قضية الأرشيف وترامب

LBCI
أخبار دولية
14:32

هجوم على فندق في العاصمة الصومالية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:10

عبد الساتر والعمار في عين التينة... كيف كانت أجواء اللقاء؟

LBCI
صحة وتغذية
2023-06-06

صلة مذهلة... دراسة جديدة تكشف العلاقة بين الرضاعة الطبيعية وارتفاع فرصة النجاح في الاختبارات!

LBCI
منوعات
2023-05-25

مشهد طريف... قرد يطلب إلقاء نظرة على رضيع في حديقة حيوانات (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان على "طريق التنمية" في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات

LBCI
سيدات الملاعب
13:35

في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:40

ارتفاع في اسعار المحروقات ...

LBCI
فنّ
06:07

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
اقتصاد
05:26

وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات

LBCI
خبر كاذب
05:47

ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟

LBCI
منوعات
02:13

"شطرت جسده لنصفين"... في مشهد مرعب: سمكة قرش تلتهم سائحاً في مصر (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
01:42

عائلة الضحيتين في جزين تترك للقضاء التحقيق في الجريمة

LBCI
فنّ
06:47

كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:26

لقاء يجمع بري في عين التينة مع الوفد البطريركي الماروني الذي يضم ّ المطرانين بولس عبد الساتر ومارون العمّار

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More