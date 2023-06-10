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13 قتيلا جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان
أخبار دولية
2023-06-10 | 01:37
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13 قتيلا جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان
13شخصا قتلوا جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان
قتل 13 شخصاً وأصيب 20 آخرون خلال اشتباكات عرقية في مخيم لحماية المدنيين تابع للبعثة الأممية في جنوب السودان حسبما أعلنت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) الجمعة.
وقُتل الخميس فتى يبلغ 14 عاما من مجموعة الشلك العرقية طعنا في مخيم ملكال على بعد نحو 520 كيلومترا شمال العاصمة جوبا في ولاية أعالي النيل.
وذكرت الوكالة الأممية في بيان أن هذه الواقعة "تسببت في اندلاع أعمال عنف عرقية"، متحدثة عن سقوط ما مجموعه "13 قتيلا و 20 جريحا".
وقالت إن مناخ انعدام الأمن هذا يعوق الأنشطة الإنسانية، مشيرة إلى تعليق عمليات "نقل الجنوب سودانيين الفارين من الصراع في السودان من النقاط الحدودية نحو ملكال".
نال جنوب السودان استقلاله عام 2011 لكنّه غرق بعد عامين في حرب أهليّة استمرّت خمس سنوات بين الخصمين رياك مشار وسلفا كير، وخلّفت قرابة 400 ألف قتيل وملايين النازحين.
انتهت الحرب رسميّا في أيلول 2018 باتّفاق سلام ينصّ على مبدأ تقاسم السلطة. لكنّ هذا الاتفاق لم يُنفّذ إلى حدّ كبير بعد أكثر من عامين على تشكيل حكومة وحدة وطنيّة ضمّت كير وعدوّه اللدود مشار نائب الرئيس حاليًّا.
وتتّهم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان بالحفاظ على الوضع الراهن وتأجيج العنف وقمع الحرّيات السياسيّة واختلاس أموال عامّة.
أخبار دولية
السودان
قتلى
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