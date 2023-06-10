الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
30
o
الجنوب
26
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني
أخبار دولية
2023-06-10 | 01:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
فيتش تخفض تصنيف تونس الائتماني
تخفيض تصنيف تونس الائتماني
خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت فيتش في بيان إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة".
وأوضحت أنّ "السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصّل إلى اتّفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكنّ هذا أبعد بكثير ممّا كنّا نتوقّعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة".
وذكّرت الوكالة بأن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يُفرَج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتونس بلد مثقل بالديون بحوالى 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين. لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في تشرين الأول الفائت.
فالرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ 2021 يرفض برنامج الإصلاح الذي ينص على إعادة هيكلة أكثر من 100 شركة عمومية تونسية مثقلة بالديون ورفع الدعم الحكومي على بعض المواد الأساسية واعتبرها "إملاءات".
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس الأحد مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع سعيد تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر إن "اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات".
وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تونس الثلاثاء وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد.
ويغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي.
ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، "على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات" بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشددت ميلوني على أن "استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس" أمر "لا غنى عنه".
اقتصاد
أخبار دولية
فيتش
تونس
التصنيف الائتماني
التالي
الأمم المتحدة تنوي سحب عناصر الوحدة التنزانية من إفريقيا الوسطى لاتهامات باعتداءات جنسية
13 قتيلا جراء اشتباكات داخل مخيم للنازحين في جنوب السودان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-25
فيتش تضع التصنيف الائتماني للولايات المتّحدة تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه
أخبار دولية
2023-05-25
فيتش تضع التصنيف الائتماني للولايات المتّحدة تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال خفضه
0
أخبار دولية
2023-06-08
مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة السواحل الشمالية لتونس
أخبار دولية
2023-06-08
مصرع أربعة عسكريين إثر تحطم مروحية قبالة السواحل الشمالية لتونس
0
أخبار دولية
2023-06-08
انتشال جثتي عسكريين إثر تحطم مروحية في شمال تونس
أخبار دولية
2023-06-08
انتشال جثتي عسكريين إثر تحطم مروحية في شمال تونس
0
أخبار دولية
2023-06-08
وزارة الدفاع التونسية تعلن فقدان الاتصال بمروحية عسكرية
أخبار دولية
2023-06-08
وزارة الدفاع التونسية تعلن فقدان الاتصال بمروحية عسكرية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:41
مقتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين في الهجوم على الفندق في مقديشو
أخبار دولية
04:41
مقتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين في الهجوم على الفندق في مقديشو
0
أخبار دولية
01:51
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران
أخبار دولية
01:51
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران
0
أخبار دولية
01:49
العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
أخبار دولية
01:49
العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
0
أخبار دولية
01:47
انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو
أخبار دولية
01:47
انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2023-06-05
في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟
اخبار البرامج
2023-06-05
في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟
0
أخبار دولية
2023-01-16
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
أخبار دولية
2023-01-16
آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر
0
أخبار لبنان
03:27
انتخابات رئاسة الجمهورية بين جعجع وطراف
أخبار لبنان
03:27
انتخابات رئاسة الجمهورية بين جعجع وطراف
0
أخبار دولية
2023-05-15
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد
أخبار دولية
2023-05-15
إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:49
21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على "طريق التنمية" في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان على "طريق التنمية" في العراق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002
تقارير نشرة الاخبار
13:41
صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات
تقارير نشرة الاخبار
13:39
روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات
0
سيدات الملاعب
13:35
في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة
سيدات الملاعب
13:35
في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل
تقارير نشرة الاخبار
13:16
لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات
تقارير نشرة الاخبار
13:12
أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
06:07
كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى
فنّ
06:07
كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى
2
اقتصاد
05:26
وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات
اقتصاد
05:26
وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات
3
خبر كاذب
05:47
ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟
خبر كاذب
05:47
ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟
4
فنّ
06:47
كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)
فنّ
06:47
كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)
5
فنّ
06:02
كارول سماحة تتعثر وتدخل في نوبة من الضحك.. موقف محرج أو تمثيل؟ (فيديو)
فنّ
06:02
كارول سماحة تتعثر وتدخل في نوبة من الضحك.. موقف محرج أو تمثيل؟ (فيديو)
6
أخبار لبنان
09:13
بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية
أخبار لبنان
09:13
بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية
7
صحف اليوم
00:54
الراعي تواصل شخصياً مع عدد من النواب لإقناعهم بأن التصويت لأزعور "تصويت لبكركي" (الاخبار)
صحف اليوم
00:54
الراعي تواصل شخصياً مع عدد من النواب لإقناعهم بأن التصويت لأزعور "تصويت لبكركي" (الاخبار)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:49
21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن
تقارير نشرة الاخبار
13:49
21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More