انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو

إعلام رسمي في مقديشو: انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو



انتهى حصار الفندق الذي هاجمه مساء الجمعة إسلاميون متشددون في حركة الشباب في العاصمة الصومالية مقديشو، كما أعلنت شبكة التلفزيون الحكومية "اس ان تي في" السبت من دون ذكر أي حصيلة.



وقالت القناة إن "القوات الأمنية أنهت افراد الميليشيا (الشباب) الذين نفذوا هجوماً إرهابياً قاتلا على فندق بيرل بيتش" في جنوب مقديشو، مؤكدة أنه تم إنقاذ "عدد كبير من المدنيين". وأكدت وكالة الأنباء الرسمية النبأ. وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنها استهدفت مكانًا تتردد عليه السلطات.

