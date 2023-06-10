الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران

أخبار دولية
2023-06-10 | 01:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الخارجية الأميركي يزور الصين في 18 حزيران

وزير الخارجية الأميركي في الصين 18 حزيران

سيتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في نهاية الأسبوع المقبل إلى الصين في زيارة كانت قد أرجئت في شباط الماضي على أثر توغل منطاد صيني في المجال الجوي للولايات المتحدة، كما أعلن مسؤولون أميركيون الجمعة.
 
وسيصل بلينكن في 18 حزيران إلى بكين، حسب المسؤولين الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم وأوضحوا أنها ستكون أول زيارة يقوم بها دبلوماسي أميركي كبير للصين منذ زيارة سلفه مايك بومبيو في تشرين الأول 2018. 
     
ولم تعلن وزارة الخارجية الأميركية عن الزيارة رسميًا. 
     
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي صرح مؤخرًا إن واشنطن ستعلن "في مستقبل قريب" عن سفر مسؤولين أميركيين، من دون أن يضيف أي تفاصيل.
 
وللمرة الأولى منذ تولي جو بايدن مهامه في الولايات المتحدة، التقى الرئيسان الأميركي  والصيني شي جينبينغ في تشرين الثاني الماضي في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا. وقد اتفقا خلال اللقاء على التعاون في عدد من القضايا. 
     
لكن العلاقات بين البلدين توترت مجددا في شباط بعد تحليق منطا مراقبة صيني فوق الأراضي الأميركية في ما اعتبرته واشنطن عملا تجسسيا. وألغى بلينكن رحلة إلى الصين في اللحظة الأخيرة.
     
مع ذلك سعى الجانبان مؤخرًا إلى التهدئة لا سيما خلال اجتماع مغلق في أيار في فيينا بين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يي.
     
لكن التوتر ما زال مستمرا بين البلدين بشأن قضايا تايوان ومطالب الصين بالسيادة على أجزاء واسعة من بحر الصين أو حتى قضية الرقائق الإلكترونية الإستراتيجية.

أخبار دولية

وزير الخارجية الأميركي

الصين

بلينكن

LBCI التالي
مقتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين في الهجوم على الفندق في مقديشو
العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-06-07

بلينكن قد يزور الصين قريباً بعد تراجع حدّة التوترات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
2023-05-31

بلينكن يحض الصين على "إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة" بعد حادثة الطائرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-05-04

بلومبرغ: وزير الخارجية الأميركي بلينكن سيزور السعودية في حزيران المقبل

LBCI
أخبار دولية
2023-04-10

بلينكن يزور فيتنام واليابان وسط توترات مع الصين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:41

مقتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين في الهجوم على الفندق في مقديشو

LBCI
أخبار دولية
01:49

العثور على أربعة أطفال أحياء بعد أربعين يوما على تحطم طائرتهم في أدغال كولومبيا

LBCI
أخبار دولية
01:47

انتهاء حصار فندق هاجمته حركة الشباب في مقديشو

LBCI
أخبار دولية
01:42

الأمم المتحدة تنوي سحب عناصر الوحدة التنزانية من إفريقيا الوسطى لاتهامات باعتداءات جنسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2023-06-05

في "The Researcher"... ما أسباب وأنواع العنف الذي يتعرض له العاملون في أقسام الطوارئ في المستشفيات اللبنانية؟

LBCI
أخبار دولية
2023-01-16

آخر المستجدات حول مشاركة لبنان في المعرض الدولي للبستنة في قطر

LBCI
أخبار لبنان
03:27

انتخابات رئاسة الجمهورية بين جعجع وطراف

LBCI
أخبار دولية
2023-05-15

إدارة بايدن تحذر من الركود وفقدان ملايين الوظائف في حال التخلف عن السداد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

اتفاق او لا اتفاق بين ايران وأميركا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان على "طريق التنمية" في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

صادرات لبنان إلى الإتحاد الأوروبي تسجل الأرقام الأعلى منذ العام 2002

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

روجيه فغالي يؤكد صدارته لبطولة لبنان في الراليات

LBCI
سيدات الملاعب
13:35

في السعودية... أحلام لاعبات نادي الأهلي السعودي أصبحت أقرب الى الحقيقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لاعبة كرة السلة عايدة باخوس تروي تجربة إحترافها بين لبنان والسعودية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لبنان يُعد ملفه لمؤتمر النازحين في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

أهالي كفرشوبا بوجه قوات الجيش الإسرائيلي لساعات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:07

كوليت الحلاني تغنّي في زفاف ابنتها ماريتا... استمعوا الى صوتها للمرّة الأولى

LBCI
اقتصاد
05:26

وزارة المالية: لن نستطيع صرف الرواتب المستحقة اخر شهر حزيران قبل الاضحى بسبب عدم تأمين الاعتمادات

LBCI
خبر كاذب
05:47

ما صحة هروب أسد من حديقة حيوانات في لبنان؟

LBCI
فنّ
06:47

كفيفة تبكي جمهور America's Got Talent ... "تستحق الباز الذهبي" (فيديو)

LBCI
فنّ
06:02

كارول سماحة تتعثر وتدخل في نوبة من الضحك.. موقف محرج أو تمثيل؟ (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:13

بيان لميقاتي حول مرسوم الترقيات العسكرية والأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:54

الراعي تواصل شخصياً مع عدد من النواب لإقناعهم بأن التصويت لأزعور "تصويت لبكركي" (الاخبار)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

21 لبنانيّا.. هم مشروع وطن

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More