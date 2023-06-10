مقتل ستة مدنيين وثلاثة شرطيين في الهجوم على الفندق في مقديشو

قُتل ستة مدنيين وثلاثة من أفراد قوات الأمن في الصومال، وجُرح عشرة مدنيين، في هجوم استمر ست ساعات على فندق في العاصمة مقديشو وتبنته حركة الشباب الإسلامية .



وقالت الشرطة الصومالية في بيان "قتل ستة مدنيين في الهجوم (...) وأصيب عشرة آخرون".



واضافت أن "ثلاثة من أفراد قوات الأمن الشجعان لقوا حتفهم"، موضحة أنه تم إنقاذ 84 شخصا كانوا في فندق "بيرل بيتش" سالمين.