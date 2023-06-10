قتلى في انفجار في مصنع للصواريخ في انقرة

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن 5 اشخاص قُتلوا جراء انفجار وحريق مصنع للصواريخ وكيماويات في أنقرة.



وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن المصنع تابع للدولة، مؤكدة أن الافجار ليس عملا إرهابيا وهي تتعامل معه.