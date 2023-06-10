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قتلى في انفجار في مصنع للصواريخ في انقرة

أخبار دولية
2023-06-10 | 05:30
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قتلى في انفجار في مصنع للصواريخ في انقرة
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قتلى في انفجار في مصنع للصواريخ في انقرة
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن 5 اشخاص قُتلوا جراء انفجار وحريق مصنع للصواريخ وكيماويات في أنقرة.

وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن المصنع تابع للدولة، مؤكدة أن الافجار ليس عملا إرهابيا وهي تتعامل معه.
 
وأوضح محافظ أنقرة واصب شاهين للصحافيين أنه وفقا للمعلومات الأولية، تسبب تفاعل كيميائي في انفجار حوالي الساعة 08,45 (05,45 ت غ) في قسم تحضير الديناميت.
 
وانتشلت جثث جميع الضحايا من تحت الأنقاض وفتح المدعون تحقيقا في الحادث.
 
ويقع المصنع في منطقة المداغ على بعد 40 كلم شرقي العاصمة أنقرة ويتبع لوزارة الدفاع التركية.
 

أخبار دولية

أنقرة

تركيا

انفجار

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