ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص في ساعة مبكرة السبت في حريق نجم عن حطام طائرات مسيرة أسقطت في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، حسبما أعلنت السلطات.



وقالت السلطات الإقليمية في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "في الليل هاجم العدو منطقة أوديسا بطائرات مسيرة هجومية"، في إشارة إلى القوات الروسية.



ولفت البيان إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع المسيّرات لكن حطامها المتساقط أصاب مبنى سكنيا شاهقا، مما أدى إلى اندلاع حريق.



واسف مسؤولون من سقوط ضحايا بين السكان المدنيين، موضحين أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 26 آخرون، بينهم ثلاثة أطفال.



وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا من جهتها إن الحريق تم إخماده لكن عصف الانفجار ألحق أضرارا بعدة مبان سكنية مجاورة.