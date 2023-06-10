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القوات المسلحة التايوانية تجري مناورات عسكرية
أخبار دولية
2023-06-10 | 06:48
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القوات المسلحة التايوانية تجري مناورات عسكرية
أجرت القوات المسلحة التايوانية تدريبات عسكرية، في ظل تزايد التوتر مع الصين، مع محاكاة لأزمة رهائن في مدينة كاوهسيونغ في الجنوب.
وتعقد تدريبات عسكرية متكررة في الجزيرة التي تتمتّع بحكم ذاتي وتخضع لتهديد مستمر بغزوها من قبل الصين.
وعند ميناء كاوهسيونغ السبت، أجرى ضباط من خفر السواحل والجيش والشرطة وقوات جوية محاكاة لأزمة رهائن، مع موسيقى أفلام الحركة والحديث عن "هجوم".
وعبر مكبر الصوت، علت كلمات "هنا خفر السواحل (التايواني)! أوقف المحرك فورا!" و "سنقوم بالصعود على متن سفينتك وتفتيشها".
وأحاطت سفن دوريات صغرى بالسفينة بينما قامت مروحية بالتحليق فوقها.
وتمكن الضباط من الصعود "سرا" على متن السفينة - وقاموا بفتح النار على محتجزي الرهائن.
وعند نهاية التدريب، وجه الضباط تحية لرئيسة البلاد تساي إنغ-وين التي لوحت لهم من الرصيف.
وقالت تساي في كلمة قصيرة "كل من شارك في تدريب اليوم هم من المدافعين عن بلادنا في الخطوط الأمامية. أود التأكيد مرة اخرى أن علينا تقوية أنفسنا من أجل ضمان السلام في مضيق تايوان".
وأضافت "كلما اتحدنا أكثر، سنصبح أكثر أمنا، وكلما أصبحت تايوان أكثر أمنا،العالم سيكون أكثر أمنا".
أخبار دولية
القوات المسلحة التايوانية
مناورات عسكرية
تايوان
الصين
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