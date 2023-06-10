الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق

رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة: الإفراج عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق



أعلن رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، الإفراجَ عن 2.7 مليار دولار من الأصول الإيرانية في العراق.



وفي تصريح للوكالة الايرانية تسنيم، قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة: "تمّ تخصيصُ جزء من الأصول الإيرانية المجمدة في العراق لتأمين حاجات الحجاج، كما تم دفعُ جزء من الأموال لتوريد السلع الأساسية".



وأشار إلى ان هذا الحدث سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق.



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