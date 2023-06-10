جونسون يعلن استقالته على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت"

جونسون يعلن استقالته..



أعلن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون استقالته من البرلمان على خلفية التحقيق البرلماني حول فضيحة "بارتي غيت" أي المناسبات التي استضافها مقر داونينغ ستريت، في انتهاك للقيود الصحية المتصلة بكوفيد-19.



وأكد جونسون أن قراره يدخل حيز التنفيذ فورا، ما يعني إجراء انتخابات فرعية ستشكل مزيدا من الضغط السياسي على رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.