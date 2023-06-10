روسيا تتوعد بالرد بعد إغلاق إيسلندا سفارتها في موسكو

روسيا تتوعد بالرد بعد إغلاق إيسلندا سفارتها في موسكو



توعدت روسيا بالرد بعد قرار إيسلندا إغلاق سفارتها في موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا.



وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن "كل أعمال ريكيافيك المعادية لروسا ستقابل حتما برد" متهمة إيسلندا بـ"إفساد" العلاقات بين البلدين.



وأضافت "سنأخذ في الاعتبار هذا القرار غير الودي حين نقيّم علاقاتنا مع إيسلندا في المستقبل" محملة ريكيافيك "المسؤولية الكاملة عن هذا التطور".



وكانت هذه الدولية الصغيرة أول بلد يتخذ مثل هذا القرار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.



وأوضحت وزيرة الخارجية ثورديس غيلفادوتير الجمعة أن "الوضع الحالي بكل بساطة لا يسمح للممثلية الدبلوماسية الصغيرة (لرايكيفيك) بالعمل في روسيا".



وفي خطوة رمزية أزيل علم السفارة الإيسلندية بعد ظهر الجمعة عن السفارة في موسكو على ما أفاد فريق لوكالة فرانس برس.



كما طلبت إيسلندا من موسكو "الحد من نشاطات" سفارتها في العاصمة الإيسلندية و"خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي" فيها.



إلا أن ريكيافيك شدّدت على أن القرار "لا يشكل قطعا للعلاقات الدبلوماسية".



