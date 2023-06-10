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زيلينسكي يتحدث عن "عمليات هجومية مضادة" للقوات الأوكرانية على الجبهة
أخبار دولية
2023-06-10 | 10:13
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زيلينسكي يتحدث عن "عمليات هجومية مضادة" للقوات الأوكرانية على الجبهة
زيلينسكي: يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم
تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن "عمليات هجومية مضادة" للجيش الأوكراني على الجبهة، رافضاً القول ما إذا كان يقصد الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي: "حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل".
وأضاف: "يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم".
وتأتي هذه المواقف بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الهادف إلى صدّ الجيش الروسي بدأ.
وأعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ ستة أيام خصوصاً على الجبهة الجنوبية.
لكن بوتين أكد أنّ القوات الأوكرانية لم تتمكن من "تحقيق أهدافها" خلال الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.
لكن السلطات الاوكرانية قللت من أهمية المعارك في الأيام الأخيرة، ولا تزال تلتزم استراتيجية تقوم على الغموض.
وأفاد المتحدث باسم القيادة "الشرقية" في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي عبر التلفزيون بأن القوات الأوكرانية تمكنت من التقدّم مسافة 1400 متر في محيط مدينة باخموت المدمّرة في الشرق والتي أعلنت موسكو الاستيلاء عليها في أيار.
أخبار دولية
أوكرانيا
زيلينسكي
القوات الأوكرانية
الجبهة
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