مقتل 14 شخصاً في حرائق غابات في كازاخستان

قضى 14 شخصا في حرائق التهمت 60 ألف هكتار من الغابات في شمال شرق كازاخستان، حسبما أعلنت وزارة الحالات الطارئة في هذا البلد الكبير الواقع في آسيا الوسطى.



وقالت الوزارة في بيان السبت غداة إعلانها أنها تبحث عن حرّاس محاصرين: "عُثر على 14 جثة في المجموع".