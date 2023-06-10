جيش النيجر يعلن قتل ثلاثة مهاجمين قرب منجم للذهب في شمال البلاد

اعلن جيش النيجر أنه قتل ثلاثة مهاجمين خلال هجوم الجمعة شنه رجال "مدججون بالسلاح" على مواقعه قرب منجم للذهب، في منطقة صحراوية في أرليت (شمال) قرب الجزائر.واورد بيان لهيئة اركان جيش النيجر أن الموقع العسكري الذي هوجم "الجمعة قرابة الساعة 17,00 ت غ من جانب عدو مدجج بالسلاح" كان يستقل ثماني آليات، يقع في تشيباراكاتن قرب الحدود الجزائرية، حيث يعمل آلاف الاشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.واضاف البيان أن "رد الفعل القوي" للجنود النيجريين أتاح "صد" المهاجمين الذين "فروا في اتجاه الشمال" تاركين ثلاث جثث في المكان.واكد الجيش أنه صادر من المهاجمين أربع آليات وبندقية رشاشة عيار 12,7 ملم وقذائف عدة وذخائر مختلفة، من دون أن يحدد هوياتهم.ولفت البيان الى تضرر آلية للجيش خلال المعارك.ومنتصف نيسان، قتل خمسة جنود نيجريين بأيدي "مسلحين" فيما كانوا يرافقون قافلة لعمال مناجم الذهب غادرت موقع تشيباراكان للتو.وباتت الكمائن التي تستهدف عمال مناجم الذهب امرا مألوفا في منطقة أغاديز، حيث تستمر أنشطة العصابات منذ انتهاء تمردين للطوارق (1991-1995 و2007-2009) تزامنا مع انهيار الدولة في ليبيا المجاورة.وفي 12 نيسان 2022، قتل اربعة جنود بأيدي مسلحين "مجهولين" في دجادو الغنية بالذهب في منطقة أغاديز والواقعة في اقصى الشمال القريب من ليبيا.ومناطق النيجر المحاذية لليبيا والجزائر لا يستهدفها الجهاديون عموما، لكنها تشكل ممرات لتهريب المهاجرين والأسلحة والمخدرات، وخصوصا الى أوروبا.وتضم أيضا مواقع للتنقيب اليدوي عن الذهب تجتذب آلاف النيجريين ومواطنين من دول مجاورة.وترصد الولايات المتحدة هذه المنطقة بفضل قاعدة كبيرة للطائرات المسيرة في ديركو المجاورة لليبيا.