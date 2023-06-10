ماكرون يدعو ايران "الى أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في حرب أوكرانيا

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ايران الى "أن تنهي فورا دعمها" لروسيا في حرب أوكرانيا عبر تزويدها طائرات مسيرة، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي، وفق ما افاد الإليزيه.وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون "نبه الى خطورة التداعيات الأمنية والإنسانية على السواء لتزويد ايران روسيا بطائرات مسيرة، ودعا طهران الى أن تنهي فورا الدعم الذي تقدمه بذلك الى الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا".