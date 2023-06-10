رئيس الإمارات يصل تركيا في زيارة عمل

وصل رئيس دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى مدينة اسطنبول في زيارة عمل، يبحث في خلالها في تعزيز العلاقات الإستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.



وكان في استقباله في المطار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث استُقبل الضيف الاماراتي بسيارة TOGG الكهربائية التركية الصنع التي خاض تجربتها.



ومن المتوقع ان يحضر المسؤولان المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في اسطنبول.