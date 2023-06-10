مسؤول أميركي: الصين تدير منشأة تجسس في كوبا منذ أعوام

كشف مسؤول أميركي أن الصين تدير منشأة تجسس في كوبا منذ سنوات وأدخلت عليها تطويرات عام 2019.



وصرّح المسؤول مؤكدا حضور الاستخبارات الصينية في الجزيرة: "هذا موثق جيدا في سجل الاستخبارات"، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية في الأيام الأخيرة أن بكين تعتزم إقامة قاعدة تجسس في كوبا قبالة سواحل جنوب شرق الولايات المتحدة.