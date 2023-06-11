قتيل وأضرار كبيرة جراء أمطار غزيرة في وسط كوبا وشرقها

قتيل وأضرار كبيرة جراء أمطار غزيرة في وسط كوبا وشرقها

قضى شخص وأجلي الآلاف في كوبا جراء أمطار غزيرة تهطل منذ أيام في وسط البلاد وشرقها، حسبما أفادت السلطات متحدثة عن أضرار جسيمة.



وقال الرئيس ميغيل دياز كانيل على تويتر: "الأضرار جسيمة على مستوى المنازل والطرق والقطاع الزراعي. العمل لحماية العائلات وإجلائها يتواصل".



ودعا السكان إلى توخي حذر شديد لأن الأمطار لم تتوقف والخطر قائم.



وذكرت السلطات الجمعة أن رجلًا يبلغ الستين قضى غرقًا في مقاطعة غرانما الشرقية حيث أجلي أكثر من 7200 شخص.



وعمل سلاح الجو الكوبي على إنقاذ سكان مدينة يارا في غرانما بعدما حوصروا جراء إرتفاع منسوب المياه.