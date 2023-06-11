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توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته

أخبار دولية
2023-06-10 | 23:55
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توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته
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توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته

توقيف حاكم المصرف المركزي النيجيري إثر تعليق مهماته

أوقف حاكم المصرف المركزي النيجيري غودوين إميفييل في إطار تحقيق وذلك بعيد تعليق مهماته، حسبما أعلنت وكالة الأمن الداخلي السبت. 
     
وذكرت الوكالة أن "إميفييل بات محتجزًا لأسباب تتعلق بالتحقيق"، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية.
      
وقال متحدث بإسم حكومة الرئيس النيجيري المنتخب حديثًا بولا أحمد تينوبو إن تعليق مهمات إميفييل تقرر في إطار "تحقيق جار" حول أدائه وإصلاحات مخطط لها في القطاع المالي.
 
وسيتولى نائب حاكم المصرف منصب الأخير حتى انتهاء التحقيقات وفق الوكالة. 
      
ويشغل إميفييل منصبه منذ زهاء عشر سنوات وقد إنتقد خصوصًا بسبب إستبدال أوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة منذ كانون الثاني.

أخبار دولية

توقيف

المصرف المركزي النيجيري

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