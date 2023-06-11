قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في ستوكهولم

قتيل و3 جرحى جراء إطلاق نار في ستوكهولم

قتل مراهق يبلغ 15 عامًا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإطلاق نار في وضح النهار السبت في ستوكهولم، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أن ظروف الواقعة لم تتضح.



وبعد ساعة على الواقعة، إعتقل رجلان إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية حسب الشرطة.



وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة بعيد الساعة 18:00 (16:00 ت غ) وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.



وكان هناك إثنان آخران أيضًا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرًا بجروحه. ونقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.



وقال متحدث بإسم شرطة ستوكهولم لوكالة فرانس برس إن "الشخص الذي قتل صبي يبلغ الخامسة عشرة"، مضيفًا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.



وكان ثلاثة أشخاص أصيبوا الجمعة أيضًا في حوادث منفصلة في منطقة ستوكهولم.

