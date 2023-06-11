في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف

في كندا... الحرائق تستعر وقد تستمر طوال الصيف

حذر مسؤول كندي السبت من أن الحرائق المستعرة قد تستمر طوال الصيف فيما يحاول عناصر الإطفاء السيطرة عليها مع إضطرار آلاف الكنديين إلى مغادرة منازلهم.



واحترق نحو 17800 ميل مربع منذ بداية العام، وهو أعلى بكثير من المعدلات السابقة مع إرتفاع درجة الحرارة بشكل أسرع من بقية العالم نتيجة تغير المناخ.



وبعد أيام عدة من الهدوء، إستعرت الحرائق مجددًا خصوصًا في غرب البلد حيث شهدت بلدة إدسون في ألبرتا ليل الجمعة عملية إجلاء ثانية منذ أيار.



وقال لوك مرسييه كبير المسؤولين الإداريين في مقاطعة يلوهيد حيث تقع إدسون إن "الحريق خارج عن السيطرة لدرجة أن بعض أطقم الغابات إضطرت إلى التراجع، ولا يمكنها مكافحة هذه النار".



وصرحت المقيمة هايلي ويتس في حديثها إلى محطة "سي بي سي" بأن إجلاء إدسون تم في شكل "قافلة ضخمة" من الأشخاص الفارين من المدينة.