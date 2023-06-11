ترامب يتوجه إلى مناصريه للمرة الأولى بعد توجيه لائحة إتهامات إليه

ترامب يتوجه إلى مناصريه للمرة الأولى بعد توجيه لائحة إتهامات إليه

ندد الرئيس الأميركي السابق الجمهوري دونالد ترامب بالنظام القضائي الأميركي "الفاسد" خلال مخاطبته أنصاره السبت للمرة الأولى بعد توجيه لائحة إتهامات إليه ستؤثر في السباق إلى البيت الأبيض.



وتتضمن لائحة الإتهام التي وجهت إلى ترامب ونشرت الجمعة 37 تهمة بينها "الإحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي" و"عرقلة عمل القضاء" وتقديم "شهادة زور".



ومع هذه الإتهامات الفدرالية الموجهة إليه، يضع ترامب البلاد أمام إحتمال دخول مرشح فائز إلى البيت الأبيض وهو لا يزال يواجه إتهامات، أو إدارة الحكومة وراء القضبان.



ويواجه ترامب تحقيقًا فدراليًا آخر لدوره في أحداث الكونغرس في السادس من كانون الثاني 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه إليه إتهامات بالإبتزاز والتآمر في جورجيا في آب على خلفية محاولة الملياردير قلب نتائج الإنتخابات هناك.