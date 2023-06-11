إستئناف المعارك في الخرطوم بعد إنتهاء الهدنة بين طرفي النزاع

إستئناف المعارك في الخرطوم بعد إنتهاء الهدنة بين طرفي النزاع

إستفاق سكان الخرطوم صباح الأحد على أصوات تجدد القصف المدفعي والإشتباكات في مختلف أنحاء العاصمة، مع إنتهاء هدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع وفرت لهم السبت هدوءًا لم يعهدوه منذ بدء النزاع قبل نحو شهرين.



وأكد شهود في الخرطوم لوكالة فرانس برس سماع أصوات القصف والإشتباكات بعد عشرة دقائق من إنتهاء الهدنة.



وكانت الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية-أميركية لمدة 24 ساعة، وبدأت عند الساعة السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ).



وأشار شهودإالى سماع قصف عنيف بالمدفعية الثقيلة في الخرطوم وضاحية أم درمان في شمال العاصمة، وإشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في شارع الهواء بجنوب الخرطوم.

