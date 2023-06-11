مقتل جنديين في اليمن في هجوم لتنظيم القاعدة

مقتل جنديين في اليمن في هجوم لتنظيم القاعدة

قتل جنديان يمنيان في هجوم لتنظيم القاعدة المتطرف إستهدف الأحد موقعًا عسكريًا في شبوة جنوب وسط البلد الغارق في الحرب، حسبما أفاد مسؤولان أمنيان لوكالة فرانس برس.



وقال مسؤول أمني حكومي في شبوة: "قتل جنديان في هجوم لتنظيم القاعدة على نقطة عسكرية في المحافظة،" مضيفًا أن "الهجوم وقع فجر الأحد ونتج عنه إصابة عدد من الجنود والمهاجمين."



بدوره، أكد مسؤول يمني آخر وقوع الهجوم ومقتل الجنديين.