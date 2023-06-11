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أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض

أخبار دولية
2023-06-11 | 04:13
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أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض
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أجواء المؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض

المؤتمر العربي الصيني العاشر ينعقد في الرياض تحت عنوان "التعاون من اجل الرخاء"

انتهت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربي الصيني العاشر الذي ينعقد في الرياض. وافتتحه وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان كما تحدث وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيض وأحد المسؤولين الصينيين الذي يهتم بعملية الاستثمار بين الصين والدول العربية.

وتشارك في المؤتمر حوالي 23 دولةً و3000 شخصية معنية بالاستثمار بين الصين والدول العربية تحت عنوان "التعاون من اجل الرخاء".
 
وشدد بن فرحان على أهمية التعاون الصيني العربي ولا سيما مع المملكة العربية السعودية والاستثمار المتبادل في مختلف المجالات إضافة إلى تنامي حجم التبادل التجاري.

فيما أكّد وزير الاستثمار السعودي في كلمته أن خلال العقود القليلة الماضية نمت علاقة السعودية بشكل وثيق مع الصين الصديقة، بصفتهم شريكاً رئيساً للصين في العالم العربي وبوابة له، ولكونهم، كذلك، الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط والأسرع نموًا في العالم خلال العام الماضي، وقال: "اليوم، ملتزمون بالعمل كجسر يربط العالم العربي بالصين ويُسهم في نمو وتطور علاقاتهما، واستضافتنا لهذا الجمع الحاشد من القادة المتميزين، من جميع أنحاء العالم العربي، ومن الصين، دليلٌ على ذلك".
 
وأضاف: "هنا، لا بد لي من أن أؤكّد أن من أهم محركات النمو في بلادنا هي استراتيجيات التنمية الاقتصادية المبنية على رؤية وطنية متميزة، والمرتكزة على خطط وبرامج تنفيذية قوية. ولعل رؤية المملكة لعام 2030، تُمثّل نموذجاً لهذه الاستراتيجيات التي ستُسهم في إعداد المنطقة العربية للمستقبل". 
 
واعتبر أن  وقود العالم العربي، الذي سيُطلق طاقات التعاون بينه وبين الصين، يتمثل، في المقام الأول، في موارده البشرية، حيث يبلغ عدد سكانه أكثر من نصف مليار، غالبيتهم من الشباب، كما يكمن في الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل مجموعه إلى ثلاثة تريليونات وخمسمائة مليار دولار، وكذلك في الثروات الطبيعية الهائلة، وموارد الطاقة المتنوعة؛ التقليدية منها والمتجددة، وفي الموقع الجغرافي المميز، وهي إمكاناتٌ تَعِد، جميعها، بنهضةٍ شاملةٍ باتجاه النمو والتوسع، وتخلق فرصًا هائلة لنهضتنا القادمة، وللتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وقال: "نرحّب  اليوم، بمشاركة الصين في هذه النهضة، وسنعمل معها لاغتنام الفرص الكبيرة المتاحة أمامنا، لأننا نؤمن بالتكامل الواسع النطاق بين اقتصاداتنا".

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