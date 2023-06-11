مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية

مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان في هجوم نسب لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان وأصيب أربعة آخرون بجروح الأحد إثر هجوم إستهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق ليل السبت الأحد، كما أفاد مصدر أمني نسبه إلى تنظيم الدولة الإسلامية.



وقال المسؤول طالبًا عدم كشف هويته إن "الهجوم الذي نفذه عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية بأسلحة آلية، وقع حوالى الساعة الرابعة (01:00 ت غ)."



ولم يتم تبني الهجوم حتى الآن.



وقال المسؤول نفسه إن "ضابطين برتبتي مقدم ونقيب وجندي قتلوا وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم مسلح إستهدف ثكنة عسكرية تقع في منطقة وادي النفط التي تبعد حوالى 25 كلم غرب مدينة كركوك."

