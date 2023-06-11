وزير الخارجية السورية يشارك في أعمال الإجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

وزير الخارجية السورية يشارك في أعمال الإجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية

شارك وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في أعمال الإجتماع الثاني لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وذلك بناء على دعوة من وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان.



وزيارة المقداد للرياض هي الثالثة من نوعها في غضون ثلاثة أشهر حيث قام بأول زيارة في نيسان الماضي، كما رافق الرئيس السوري بشار الأسد إلى مدينة جدة لحضور مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.