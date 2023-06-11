قتلى وجرحى في هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام

هجوم على مقرين للشرطة في فيتنام



أعلنت السلطات الفيتنامية سقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار في مقرين للشرطة في المرتفعات الوسطى في البلاد الأحد.



واعتقل ستة أشخاص على صلة بإطلاق النار في منطقة كو كوين بمقاطعة داك لاك، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الأمن العام.



ويبحث المحققون عن المزيد من المشتبه بهم، بحسب الموقع.



وذكر الموقع أن الهجمات وقعت على مقري الشرطة في بلدتي إيا تيو وأيا كتور في الساعات الأولى من صباح الأحد.



وأوقعت هذه الهجمات عددا من القتلى والمصابين بينهم شرطة ومسؤولون محليون ومدنيون. ولم تذكر الوزارة أي ارقام دقيقة.



ولم يكن بالإمكان الحصول على تعليق فوري من الشرطة.



وتعد المرتفعات الوسطى في فيتنام موطنا لعدد من الأقليات العرقية وهي منطقة حساسة للحكومة في البلاد.



وكانت وسائل اعلامية حكومية سحبت التقارير عن الحادث في وقت سابق الأحد قبل أن تعيد نشرها بعد ساعات.



ويعد إطلاق النار أمرا غير معتاد في فيتنام، حيث امتلاك الأسلحة الفردية أمر غير قانوني والسوق السوداء للأسلحة محدودة.

