مقتل 27 شخصا على الأقل في باكستان بسبب الامطار الغزيرة والرياح

27 شخصا على الأقل قتلوا في باكستان بسبب الامطار الغزيرة والرياح



تسببت أمطار غزيرة أعقبتها رياح شديدة بمقتل 27 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في شمال غرب باكستان، حسبما اعلن مسؤولون الأحد.



وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان لوكالة فرانس برس "12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم".



وضربت العواصف أربع مقاطعات في إقليم خيبر بختونخوا في وقت متأخر السبت، وقتل 15 شخصا في منطقة بانو بينهم خمسة أشقاء تتراوح أعمارهم بين عامين و 11 عاما.



واصيب أكثر من 140 شخصا ونفق أكثر من 200 رأس من الماشية.



من جانبها، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في المقاطعات الأربع.



والعام الماضي، شهدت باكستان أمطارا موسمية غير مسبوقة في الصيف غمرت أكثر من ثلث البلاد بالمياه، وألحقت اضرارا بمليوني منزل وتسببت بمقتل أكثر من 1700 شخص.



كما أعلنت السلطات في جنوب البلاد الأحد أن إعصارا يقترب من باكستان والهند قادما من بحر العرب.



وحذر بيان صادر عن هيئة إدارة الكوارث في مقاطعة السند من هطول أمطار غزيرة للغاية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة في وقت لاحق هذا الأسبوع.



